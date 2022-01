Nedeljski dnevnik: Eni copati zdržijo 2000 kilometrov

V slušalki zahrešči, povezava med Medvodami in Teksasom je vzpostavljena. Zaslišimo glasbo in šum avtomobila, ki odbrzi mimo, nato vesel Oliverjev glas. »Čakaj, da izklopim muziko. Oblačno je že nekaj dni in mi solarni panel ne dela, prej pa sem bil na črpalki in sem napolnil zvočnik, tako da sem si lahko privoščil malo glasbe. Drugače je takšno vreme za hoditi najboljše. Če bi imel vedno take pogoje, me še deset let ne bi bilo domov,« v smehu pove Oliver Tič, znan tudi kot Oliwalker. V času pogovora je bil približno 200 kilometrov pred mestom Austin, 17.300 kilometrov od začetka svoje poti in okoli 8000 kilometrov pred ciljem. Oliver namreč hodi peš od Ushuaie na jugu Argentine do severa Aljaske. Prav ste prebrali. »Odpičen« tip iz Slovenskih Konjic.