Požar je izbruhnil okoli polnoči v kraju Moncada blizu Valencie. Pri gašenju je sodelovalo šest gasilskih vozil.

Reševalne službe so na Twitterju sporočile, da je pet oseb umrlo, po požaru pa so zaradi posledic vdihavanja dima v bolnišnico odpeljali tri osebe s hudo in osem oseb z lažjo zastrupitvijo.

Gasilci so iz goreče stavbe rešili 25 ljudi, preostalih 70 prebivalcev doma pa se je pravočasno umaknilo na varno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gasilci so uspeli obvladati požar in trenutno prezračujejo prostore.

Po navedbah lokalnega tiska prve preiskave nakazujejo, da je požar verjetno povzročil kratek stik v kisikovi enoti.