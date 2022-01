Okoli sedme ure zvečer se je na območju Bohorja pri Planini pri Sevnici v občini Šentjur pripetila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 32-letni voznik tovornega vozila, so sporočili s PU Celje. Vozil je po gozdni poti izven naselja Dobrova, ko je po vzponu v levi oster ovinek zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal čez bankino. »Vozilo se je prevrnilo na bok in s streho trčilo v drevo,« navajajo v PU Celje. Tako voznik kot njegov 65-letni sopotnik sta ostala ukleščena v vozilu, iz katerega so ju rešili krški gasilci. Kljub hitri zdravniški pomoči je voznik tovornega vozila umrl na kraju nesreče, njegov sopotnik pa je bil nepoškodovan. Na območju celjske policijske uprave je to prva letošnja nesreča s smrtnim izidom.

Umrl mlad nogometaš Včeraj smo že poročali o drugi hudi nesreči, v kateri je umrl 23-letni moški. Voznik, ki je vozil v smeri Litije, je pri Zgornjem Logu zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal najprej desno in trčil v robnik, nato pa še v odbojno ograjo. Po trčenju je vozilo odbilo nazaj na cesto, kjer je na nasprotni strani ponovno trčilo v odbojno ograjo. Od tam je avto spet odbilo na cesto, v tistem pa je nasproti (iz smeri Hotiča) pravilno pripeljal voznik kombija in osebno vozilo je trčilo še v kombi, od tam pa ga je odbilo še v podporni zid železniške proge, kjer je obstalo na boku. 23-letni voznik avta je na kraju nesreče umrl, 38-letni voznik kombija pa je bil lažje poškodovan. Po poročanju zasavskega portala Kum24, je v nesreči umrl nogometaš NK Litije in tudi nekdanji član Futsal kluba Litija Kenan Hajdarević. »Keno je bil v preteklosti član mladih ekip FC Litija, postal je tudi državni prvak v kategoriji U19. Zadnja leta je opravljal vlogo zdravstvene osebe na naših tekmah. Ob tej tragediji izrekamo iskreno sožalje vsej njegovi družini, svojcem in prijateljem. Keno, počivaj v miru! Za vedno boš v naših srcih!« so zapisali v klubu.