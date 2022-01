Golden State je začel niz sedmih domačih tekem in še enkrat potrdil, da tudi letos sodi v krog favoritov za končno zmago. V dvoboju proti Detroitu so domači opravili vse že v prvem delu, ki so ga dobili s 66:38.

Pri zmagovalcih se je po poškodbi vnovič vrnil Steph Curry in dosegel 18 točk, 21 pa jih je dodal Klay Thompson, kar je njegov najboljši strelski izkupiček v sezoni. Pri poražencih je z 19 točkami izstopal Rdney McGruder.

Na drugi tekmi večera pa so Minnesota Timberwolves s 112:110 v gosteh ugnali New York Knicks. V tesnem zadnjem delu so imeli gostitelji večji del prednost, 29 sekund pred koncem pa je Karl Anthony Towns zadel za vodstvo Minnesote s 110:109 in nato dosegel še koš iz prostega meta. Na obeh straneh so se igralcem nato v zadnjih sekundah zatresle roke in vsaka od ekip je dosegla le še po točko s prostega meta.

V prvem delu je kazalo na lažje delo Minnesote, ki je tik pred polčasom vodila že z 61:49, a je v tretjem delu sledil preobrat in vodstvo New Yorka z 91:82. V tesni končnici pa so bili srečnejši gosti.

Anthony Edwards je za Minnesoto, ki je osvojila šesto zmago na osmi tekmi, dosegel 21 točk, Towns jih je dodal 20. V vrstah New Yorka je bil s 27 koši najbolj učinkovit Evan Fournier, Julius Randle jih je dosegel 21.

Ekipi s slovenskima igralcema tekme čakajo v noči na četrtek. Dallas bo gostil Toronto, Denver pa Los Angeles Clippers.