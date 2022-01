Takšen je izsledek najnovejših analiz ekonomskih kazalnikov, ki jih pripravljajo v Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Prav v ponedeljek so objavili najnovejše ugotovitve. Te potrjujejo, kar so na lastni koži lahko ugotovili tudi kupci v trgovinah: cene hrane in drugega blaga rastejo.

Če si podatke pogledamo nekoliko podrobneje, lahko vidimo, da so cene v letu dni kar zrasle. »Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je tudi decembra lani okrepila, na 4,9 odstotka,« ugotavljajo ekonomisti.

Mediji o podražitvah poročamo domala vsak mesec od konca minulega poletja. Najprej so bile podražitve vezane na pomanjkanje surovin, težave z dobavami, rast cen transporta in še česa, zdaj so udarili energenti.

Kot so te dni napovedali v živilski industriji, je to šele začetek. Če si podrobneje ogledamo graf, ki kaže, kako cene rastejo, je ta nekako podoben grafu okužb z novim koronavirusom – črta na koncu grafa raste strmo navzgor, pri čemer je razvidno, da še ni dosegla vrha.

Če pogledamo nekaj izjav, ki so jih te dni objavili mediji, se obetajo občutnejše podražitve predvsem v mesni industriji, mlekarstvu, pri prodaji zelenjave in sadja. Dvignile so se cene osnovnih surovin, govedine, kmetje imajo prav tako zaradi rasti cen višje stroške pridelave.

V zadnjega pol leta smo bili priča nepričakovanemu, hitremu in skokovitemu naraščanju cen energentov. Ponekod so se cene teh dvignile za osemkrat.

Skok cen je tako večinoma precej višji od pričakovanj. Kot primer: na Ptuju, kjer so sprva pričakovali, da se bodo cene povišale za kakšnih 40 odstotkov, so bile položnice za nekatere storitve te dni tudi dvakrat višje kot sicer. Takšna veriga povečevanja stroškov se na koncu pozna tudi na trgovinskih policah.

Poleg tega je zelo težko napovedovati, kaj se bo še dogajalo. Kot je pojasnila Polona Osrajnik iz Umarja, je vnaprej napovedovati rasti cen težko, sicer pa je potrdila, da na cene hrane najbolj vplivajo cene energentov in tudi vhodnih surovin. Umar bo sicer novo napoved inflacije objavil v okviru pomladanske napovedi gospodarskih gibanj.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.