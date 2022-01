Po prestavljenih tekmah proti Borcu, Promitheasu in FMP zaradi okužb s koronavirusom se košarkarji Cedevite Olimpije vračajo v pogon in tekmovalni ritem. Ljubljančani so pred zdravstvenimi tegobami končno ujeli dobro formo in v vseh tekmovanjih nanizali pet zaporednih zmag, a se zdaj znašli v nezavidljivem položaju. Po večdnevnem mirovanju namreč k njim v goste v evropskem pokalu prihaja izredno kakovostna Gran Canaria, ki bo zaradi poraza na prvi tekmi na domačem parketu zagotovo še dodatno motivirana.

Šest zmag na zadnjih sedmih tekmah, ko jih je porazila zgolj Venezia, je nakazalo, da se utegne sezona Cedevite Olimpije obrniti in da lahko trener Jurica Golemac in igralci še naprej realno upajo na uresničitev visoko zadanih ciljev. A že sredi pozitivnega niza je bil očiten strm porast okužb s koronavirusom pri preostalih moštvih v ligi ABA ter večini v evropskem pokalu, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo podobno zgodilo v zmajevem gnezdu. Trenutek za kaj takšnega nikoli ne bi bil pravi, zato se v klubu s tem ne obremenjujejo preveč, temveč celotno zadevo jemljejo kot nekaj, čemur se ni dalo izogniti. Koliko igralcev je bilo dejansko okuženih, ni znano, a v vsakem primeru so tisti, ki so bili, morali v izolacijo, preostali pa so večinoma trenirali po individualnem programu. Kakšne posledice to lahko pusti na ekipi, je bilo mogoče videti na gostovanju Olimpije pri Valencii. Špansko moštvo je bilo namreč tedaj v podobnem položaju, kot so danes Ljubljančani, proti katerim so bili na koncu poraženi. Tudi pri Gran Canarii so se ubadali s podobnimi težavami, bili na prisilnem počitku, po vrnitvi na parket pa v nedeljo v španskem prvenstvu visoko izgubili na gostovanju pri Manresi z 72:91.

Bodo pa imeli košarkarji v zeleno-oranžnih dresih tokrat dodatno pomoč. Prvič se bo namreč v dresu Cedevite Olimpije predstavil Zoran Dragić, ki je zmaje okrepil tik pred izbruhom koronavirusa. Kot je bilo mogoče razbrati iz njegovih izjav, sam ni bil med njimi, saj je dejal, da so mu dodatni dnevi brez tekem prišli prav pri prilagajanju na novo okolje. 32-letni Ljubljančan zdaj že komaj čaka na debitantski nastop. »Vedno je najlepše igrati tekme, zato že komaj čakam, da bom znova na parketu dvorane v Stožicah. Dobro sem se prilagodil na novo okolje, nekaj časa bom še potreboval, da dodobra spoznam sisteme trenerja v napadu in obrambi. Verjamem pa, da lahko na začetku vse skupaj nadoknadim z borbenostjo in agresivnostjo,« pravi Zoran Dragić.

Jurica Golemac se zaveda, da v trenutni situaciji čudežev od svojih igralcev ne more pričakovati. Vseeno pa zahteva, da se bodo trudili, kot se bodo lahko. »Pričakovanja pred tekmo niso velika, saj prihajamo iz neugodnega položaja. Zdaj smo se sestavili in vse, kar lahko zahtevam, je, da bo vsak posameznik dal od sebe vse, kar lahko. Težko pričakujem veliko energije in intenzitete. Vseeno pa moramo poskusiti priti do zmage. Gran Canaria bo prišla lačna uspeha, še posebej, ker smo jo premagali na njihovem parketu. Gre za izjemno ekipo z odličnimi posamezniki, kot so Dylan Ennis, AJ Slaughter, brata Diop in Artem Pustovij,« o nasprotniku, ki ima v evropskem pokalu šest zmag in poraza, pravi Jurica Golemac. Tudi košarkar Cedevite Olimpije Elvin Ejim se zaveda, kako kakovosten nasprotnik prihaja v goste. »Gre za izredno dobro vodeno ekipo, ki igra pametno košarko. Mi se moramo držati navodil trenerja in načrta. Verjamem, da smo v tem primeru lahko uspešni.«