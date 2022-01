A ni vrag, da se priljubljeni Nole ne bi znašel. Menda že zelo resno razmišlja o turnirju necepljenih pod blagovno znamko Nole Tour. Zna biti, da bo dobrodošel v državah, ki jih naš predsednik rad označi kot tiste s komunistično preteklostjo in ki imajo zaradi hudobnih komunistov še zdaj težave s precepljenostjo. No, če bo pohitel in prvega v seriji turnirjev organiziral še med zimskimi olimpijskimi igrami, se mu bo lahko pridružil tudi naš biatlonec Klemen Bauer, ki v Peking ne bo odpotoval. Imata pač vsaj eno skupno lastnost z Noletom.