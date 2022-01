Po četrtem mestu na Euru 2020 v Avstriji, na Norveškem in Švedskem, na katerem je Ljubomir Vranješ prvič vodil Slovenijo na velikih tekmovanjih, sta lani sledila dva neuspeha (SP v Egiptu in kvalifikacije za nastop na OI v Tokiu), na Madžarskem pa je izbrana vrsta v ponedeljek zvečer dosegla novo rokometno dno. Črnogorci so se nebogljenim Slovencem maščevali za EP 2018 na Hrvaškem, ko so prav oni potegnili kratko. Takrat sta se reprezentanci prav tako v tretjem (zadnjem) krogu prvega dela v neposrednem dvoboju pomerili za napredovanje, uspešnejši pa so bili izbranci takratnega selektorja Veselina Vujovića (danes je praznoval 61. rojstni dan), ki so zmagali z 28:19 in njegove črnogorske rojake predčasno poslali domov.

»Zdaj moramo analizirati, zakaj nismo bili na pravi ravni. Nimam težav s sprejemanjem velike odgovornosti, a za nekatere stvari vseeno nisem odgovoren. Odstop? To ni nekaj, o čemer bi se pogovarjal z mediji, seveda pa se bom z zvezo in predsednikom Franjem Bobincem. Zveza mora sprejeti odločitev, kaj in kako naprej. Če sem jaz krivec, pa naj bom,« je takoj po razpadu sistema v Debrecenu dejal selektor Ljubomir Vranješ. Očitno takrat še ni razmišljal o tem, da bi sam ponudil odstop. A vodstvo zveze je takoj ukrepalo po pričakovanjih: še pred koncem tedna naj bi sklicalo sejo predsedstva in prekinilo sodelovanje s Švedom srbskih korenin, ki ima sicer pogodbo z RZS do OI 2024. Šlo naj bi za sporazumno prekinitev pogodbe, Vranješev naslednik pa naj bi bil znan že kmalu.

Morebiti bolje brez Budimpešte Bolj (samo)kritični kot Vranješ so bili igralci na čelu s kapetanom Juretom Dolencem, ki na Poljskem 2016 ob prvem izpadu Slovenije že po treh tekmah ni sodeloval, saj je bil poškodovan. »To je brez dvoma eno največjih razočaranj v moji reprezentančni karieri. Tudi če bi premagali Črno goro, to nikakor ne bi spremenilo dejstva, da je naša igra zelo slaba in da na evropskem prvenstvu nismo odigrali niti ene dobre tekme. Reprezentance, ki želijo konkurirati za visoka mesta ter igrati z Dansko, Francijo, Hrvaško in ostalimi, morajo takšne ekipe, kot sta Severna Makedonija in Črna gora, premagovati s sedmimi, osmimi goli razlike. Mi na žalost v tem trenutku tega nismo sposobni in nismo niti blizu,« je bil kritičen Jure Dolenec, ki meni, da je morebiti celo bolje, da se Slovenija ni uvrstila v drugi del v Budimpešto, saj bi po njegovem mnenju tam izgubila vse štiri tekme s po desetimi goli razlike. Zaščitna znaka igre Slovenije naj bi bila vrhunska obramba in hitri (pol)protinapadi, vendar od tega v Debrecenu ni bilo nič. Slovenci so na treh tekmah po uradni statistiki EHF izvedli zgolj pet (!) protinapadov, prejeli pa neverjetnih 92 golov (v povprečju skoraj 31 na tekmo), kar je bilo daleč največ v skupini A. Danska jih je dobila samo 65, Severna Makedonija in Črna gora po 86. »Ne moremo sestaviti niti obrambe niti napada. V zadnjem času ne kažemo iger, ki bi si jih želeli, kar me zelo boli in skrbi. Nikakor ne moremo doseči potenciala, ki ga imamo kot ekipa, in ne igramo tako, kot se pogovorimo in dogovorimo. A mogoče nas lahko takšen šok spet prebudi in se v samo nekaj mesecih vse spremeni,« se nadeja Škofjeločan in član francoskega Limogesa.