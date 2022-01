Rogovci eno leto po izselitvi še vedno iščejo prostore Neža Mrevlje

Eno leto je, odkar je MOL izselila uporabnike nekdanje tovarne Rog, kjer je bil od leta 2006 avtonomni ustvarjalno-družabni prostor. V njem so delovali umetniki, kreativci, skejterji, aktivisti in drugi, ki so tako izgubili prostore za delovanje. Večina jih še ni našla novih, nekateri imajo začasne, drugi bolj stabilne rešitve, kjer nadaljujejo svojo dejavnost.