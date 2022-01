To so popolni browniji! So resnično polni čokolade – stopljeno čokolado imamo v masi, nato pa vanjoo umešamo še malo čokoladnih kapljic. So ravno prav mehki in čudovito sočni, vendar se vseeno lepo držijo skupaj. Nikakor pa niso biskvitasti, ker to so le browniji in ne biskvit. In še zadnja značilnost popolnih brownijev? So ravno prav sladki. Sladkobo jim da rjavi sladkor, ki ga je ravno dovolj glede na temno čokolado ter koščki suhih sliv s svojim naravnim sladkorjem.

Zakaj bi v brownije tlačili suhe(!) slive? Prvič zato, ker so skupaj s čokolado prav noro dobra, odlična, fenomenalna kombinacija. In drugič, ker so slive, sploh suhe slive, zelo zdrave. Suhe slive uravnavajo krvni sladkor, pomagajo pri prebavi in pomagajo pri izgubi odvečne telesne teže! Vsekakor poskusite pripraviti te brownije tudi, če sicer suhih sliv ne jeste. Skupaj s čokolado so neverjetne! Če vam pa RES niso ok, jih pa lahko tudi zmiksate in umešate v maso brovnijev, pa se jih ne bo čutilo, dali bodo le super okus in brownije še dodatno posladkali.

Ti čokoladni browniji pa so tudi bolj zdravi. Pa se sploh ne opazi, kar se mi zdi genialno. Vsebujejo:

•jajca – kar štiri, ker pripravljamo le brownije, kjer je vedno veliko jajc

•grški jogurt in malo masla – v brownijih je večinoma le maslo, tu pa imamo pol masla in pol grškega jogurta

•rjavi sladkor – ki je od belega malo bolj zdrav, ker je malo manj sprocesiran

•temno čokolado za peko in kuhanje – predlagamo čokolado z vsaj 60% kakavovih delcov

•polnozrnato moko – ker je boljša izbira od bele, pa še čisto nič se ne pozna

•suhe slive – ki s svojo naravno sladkobo posladkajo sladico, pa še zelo zelo zdrave so in še čudovito se ujemajo s čokolado

•sol in vanilijevo esenco – sol poljubčka in vzpodbudi čokolado, vanilijeva esenca pa poskrbi za še dodatno aromo in okus

•dodatke po želji – mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki in čokoladne kapljice iz temne čokolade

Sočni čokoladni browniji z grškim jogurtom

