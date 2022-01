Kot so sporočili iz GZS, se podjetja soočajo s težavo, kako ob visokem številu okuženih ohraniti proizvodnjo oz. nemoten delovni proces. Da bi omejila širjenje novega koronavirusa, so mnoga uvedla preventivna samotestiranja vseh zaposlenih, tudi prebolelih in cepljenih.

Zadnji interventni zakon, sprejet decembra lani, je uvedel pomoč za nakup hitrih testov za samotestiranje, in sicer so podjetja upravičena do pomoči za nakup testov v višini 92,50 evra na delavca ali na osebo, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, vendar le za tiste, ki se morajo testirati po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom, torej za tiste, ki ne izpolnjujejo pogoja cepljen ali prebolevnik.

GZS vladi predlaga, da bi bila podjetja upravičena do te pomoči za vse delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, ne glede na to, ali je za njih samotestiranje po predpisih obvezno ali ne.

»V trenutnih okoliščinah, ko sev omikron ne izbira med cepljenimi in necepljenimi, ukrep o pomoči za nakup testov za samotestiranje samo za necepljenje in neprebolevnike v slabši položaj postavlja podjetja z visokim odstotkom precepljenosti med zaposlenimi. Podjetja so zaradi omikrona, če želijo ohraniti proizvodnjo, prisiljena dnevno testirati vse zaposlene (cepljene, prebolevnike in necepljene). Tista podjetja, ki so se ves čas aktivno trudila doseči čim višjo stopnjo precepljenosti med zaposlenimi, pa zaradi tega dejstva niso upravičena do pomoči za te delavce,« je zapisal generalni direktor GZS Aleš Cantarutti.

»S spremenjenim ukrepom bi delodajalci lažje nadzirali okužbe v delovnih procesih, kar bi imelo za posledico manj motenj v gospodarstvu, hkrati pa bi imel takšen ukrep pozitivne učinke na javno zdravje,« je dodal.