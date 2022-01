Po do sedaj znanih podatkih policije je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik, ki je vozil v smeri Litije, pri Zgornjem Logu zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal najprej desno in trčil v robnik, nato pa še v odbojno ograjo. Po trčenju je vozilo odbilo nazaj na cesto, kjer je na nasprotni strani ponovno trčilo v odbojno ograjo. Od tam je avto spet odbilo na cesto, v tistem pa je nasproti (iz smeri Hotiča) pravilno pripeljal voznik kombija in osebno vozilo je trčilo še v kombi, od tam pa ga je odbilo še v podporni zid železniške proge, kjer je obstalo na boku.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je bil voznik osebnega avtomobila, se pravi povzročitelj nesreče, star komaj 23 let. »V prometni nesreči se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Udeleženi 38-letni voznik kombija je bil lažje poškodovan,« je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Policisti so opravil ogled, o vseh ugotovitvah in okoliščinah nesreče pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na kraju dogodka so posredovali tudi prostovoljni gasilci iz Litije z dvema voziloma in osmimi možmi. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, postavili osebno vozilo nazaj na kolesa in s tehničnim posegom iz njega izvlekli preminulo osebo. Poškodovanega voznika kombija pa so reševalci NMP Litija na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.