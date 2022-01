V Združenih državah Amerike je delniški indeks S&P 500 teden začel z 2 % padcem, ki pa ga je nadoknadil skoraj v celoti še isti dan ob novici, da bi lahko aktualno število okuženih z omikronom v New Yorku že predstavljalo vrh krivulje okužb. Optimizem je na trgu vztrajal vse do srede, ko je Fed naznanil zaostrovanje denarne politike in napovedal dvige ključne obrestne mere. Ti naj bi v letu 2022 bili trije ali štirje, prvi pa bi se lahko zgodil že marca v predvideni višini 25 bazičnih točk.

Dodatno je regijski predsednik Fed-a iz Philadelphije, Patrick Harker, podprl pozive svojih kolegov h krčenju bilančne vsote ameriške centralne banke, ki je ob koncu preteklega leta znašala kar 8,8 bilijona dolarjev. Svoje je v sredo dodala še objava letne rasti cen, ki je v ZDA za mesec december znašala 7 %, in donosnost 10-letne ameriške zakladniške obveznice je teden zaključila pri 1,78 %. Na krilih bolj strme obrestne krivulje so bile svetla izjema tedna delnice v finančnem sektorju, ki pa so se pocenile v petek, po objavah rezultatov nekaterih večjih investicijskih bank za zadnje četrtletje pod pričakovanji analitikov.

STOXX EUROPE 600 in DAX v rdečih številkah V rdečih številkah sta teden končala tudi evropska delniška indeksa STOXX EUROPE 600, ki se je pocenil približno za 1 %, ter nemški DAX, ki je izgubil približno 0,4 %, medtem ko je britanski FTSE 100 pridobil 0,77 %. Slabšemu rezultatu na evropskem trgu botruje dejstvo, da imajo v evropskih indeksih nekoliko večjo utež delnice iz panoge trajnih potrošnih dobrin in zdravstvene nege, ki so v preteklem tednu najbolj izgubljali. Spodbudne novice prihajajo iz Združenega kraljestva, kjer je bila gospodarska rast za mesec november višja od pričakovane. Vlagatelji pa se veselijo tudi napovedi o odpiranju gospodarstva na Nizozemskem, kar daje upanje, da bi lahko evropsko gospodarstvo po težkih časih epidemije kmalu spet zadihalo s polnimi pljuči.