Jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. V četrtek se bo na Primorskem pooblačilo. Drugod bo še pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti bo dopoldne še megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju do 11 stopinje Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva oblačno, v južni Sloveniji bodo krajevne padavine. Sredi dneva in popoldne se bo od severozahoda jasnilo. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bodo na severovzhodu snežne plohe. Ponekod bo pihal severozahodni veter.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter zahodnim in osrednjim Sredozemljem je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi priteka nad naše kraje suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek se ob severnem Jadranu pooblačilo, drugod bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Zapihal bo jugozahodnik.