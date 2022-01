Podgoršek je v preteklosti že sodeloval z NSi, med drugim je deloval kot občinski svetnik stranke v Vodicah, sodeloval pa je tudi pri zadnji kampanji NSi za parlamentarne volitve leta 2018, pripravi vsebine in programa stranke, je na konferenci spomnil Tonin.

Kot je še ocenil, se je minister Podgoršek v aktualnem mandatu trudil, da je v praksi izvrševal tudi program NSi, kar se po njegovih besedah kaže v sprejemanju zakonov, ki so »šli v podporo malim, srednjim, velikim kmetijam, predvsem pa družinskim kmetijam«. Program NSi pa veje tudi iz strategije kmetijstva za obdobje 2023-2027, je prepričan Tonin. »Tukaj smo našli skupen jezik in se tega izjemno veselimo,« je še dodal.

Podgoršek pa je poudaril, da so mu dobro znane prioritete in usmeritve NSi, v večji meri jih v svojem življenju tudi živi, zato je bila odločitev za sodelovanje enostavna. Po njegovih besedah so na ministrstvu za kmetijstvo v času njegovega mandata uresničili »velik del koalicijskih prioritet, ki jih je NSi tudi za področje kmetijstva vnesla v aktualno koalicijsko pogodbo«. In tudi NSi je prepoznala delo, ki »smo ga v zadnjem času vlagali v razvoj slovenskega kmetijstva«, je dodal.

Prav tako je Podgoršek prepričan, da prihaja v stranko, ki zagotavlja veliko politično stabilnost v slovenskem političnem prostoru, kar je bil ob zavezi stranke, da se bo tudi v prihodnje zavzemala za razvoj podeželja in kmetijstva, eden od ključnih razlogov za njegovo odločitev.

Na kandidatni listi NSi bodo sicer vsi aktualni ministri iz kvote stranke, ob Toninu tako še infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Na listi NSi bo kandidiral tudi minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, ki sicer ni član stranke. Tudi Podgoršek, ki bo na parlamentarnih volitvah kandidiral na listi NSi v občini Vodice, sicer za zdaj še ni član stranke, a Tonin verjame, da »bodo to v prihodnosti rešili«.

Tudi poslanec NSi in aktualni vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je po Toninovih besedah že sprejel odločitev o tem, ali bo kandidiral na prihajajočih parlamentarnih volitvah in bo to odločitev sporočil, »ko bo primeren čas«.

Na vprašanje, ali je mogoče pričakovati še kakšen prestop v NSi pa je Tonin odgovoril, da je treba dati času čas, vse pa se bo »zelo kmalu razvedelo in tudi videlo«.

O tem, kakšno vlogo bo na volitvah igrala evropska poslanka in nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak, pa je Tonin dejal, da je Novakova tudi sama povedala, da je njen fokus, da njena stranka na naslednjih volitvah doseže čim boljši rezultat. Na posvetu stranke v začetku leta pa je Novakova po Toninovih navedbah dejala, da bo pomagala po svojih močeh, kandidatom, ki jo bodo zaprosili za pomoč pri njihovi kampanji, pa se bo priključila.