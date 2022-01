Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev je sporočil, da so izvidniški preleti potrdili »znatno gmotno škodo« na otokih Mango in Fonoi, posnetki satelitskega centra ZN pa so prikazali hude posledice nesreče tudi na otočku Nomuka. Na glavnem otoku Tongatapu naj bi bilo poškodovanih več kot 100 hiš, od tega je bilo okoli 50 hiš popolnoma uničenih.

Valovi, visoki do 15 metrov. Prvič po sobotni katastrofi je uradno sporočilo za medije danes objavila tudi vlada Tonge. V njem so potrdili tri smrtne žrtve - dva domačina in britanska državljanka - in kar nekaj poškodovanih, omenili pa so tudi valove, visoke do 15 metrov. Komunikacija s Tongo je sicer še vedno otežena zaradi poškodovanih podmorskih kablov, prav tako zaradi poškodbe mednarodnega optičnega kabla ne deluje internet, še navaja vladno sporočilo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes prek Twitterja sporočila, da je njihov uradnik za zvezo s Tongo Yutaro Setoya »odigral ključno vlogo pri povezovanju države s preostalim svetom prek satelitskih zvez«. Pri WHO so opozorili tudi na pepel in prah v ozračju in dodali, da »vlada prebivalcem svetuje, naj ostanejo v zaprtih prostorih, uporabljajo zaščitne maske in pijejo le ustekleničeno vodo«. Oblasti in organizacije z vsega sveta se medtem trudijo, da bi na Tongo poslale humanitarno pomoč. Rdeči križ je sporočil, da so poslali 2516 kontejnerjev z vodo, Francija pa se je zavezala k pomoči prebivalcem Tonge pri »najnujnejših potrebah«.