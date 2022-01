Inšpekcija spremlja aktivnosti, ki jih mora zagotoviti izvajalec dejavnosti glede obveznosti iz evropske o zaščiti živali pri usmrtitvi, so povedali v upravi.

»Po zaključenem poostrenem nadzoru bodo odrejeni ukrepi, če bo to potrebno,« so dodali.

Uvedli pa so prekrškovni postopek zaradi kršitev zaščite živali pri zakolu, in sicer zoper pravno in odgovorno osebo ter zoper dve fizični osebi zaposleni pri izvajalcu dejavnosti.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je inšpekcijski postopek v Košakih uvedla potem, ko so veterinarji območnega urada pri ogledu posnetkov slabega ravnanja s prašiči in govedom, ki so jih 16. decembra lani objavili v društvu AETP (Animal Enterprise Transparency Project), zaznali prepovedana ravnanja.

V AETP so takrat povedali, da mesarji na klavni liniji domače živali tepejo, nanje kričijo in jih zbadajo z električnimi palicami.

V podjetju Košaki TMI so po tem poudarili, da so predani kakovosti in skrbi za potrošnika ter da se del te predanosti nanaša tudi na spoštovanje in ustrezno ravnanje z živalmi. Ob objavi posnetkov so obžalovali, da pri tem niso »vedno v celoti uspešni«.

Ob objavi posnetkov je več trgovskih družb izdelke Košakov umaknilo s polic, dokler ne bodo znane ugotovitve inšpekcije.