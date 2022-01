Kot so danes sporočili iz Fraporta Slovenija, so na letališču lani našteli 430.943 potnikov, kar je 47,6 odstotka več kot v letu 2020. Letalski promet je bil tudi lani zaznamovan z omejitvami pri prehodih meja in drugimi restriktivnimi ukrepi za zajezitev epidemije covida-19. Kljub počasnemu sproščanju omejitev doma in po svetu pa sta se povpraševanje in ponudba lani, še posebej v drugi polovici leta, krepila.

V najbolj prometnih mesecih, julija in avgusta, je ljubljansko letališče s svetom povezovalo 17 rednih letalskih prevoznikov, pomemben delež prometa pa je bil poleti ustvarjen tudi s pomočjo čarterjev, so izpostavili v Fraportu Slovenija, kjer beležijo tudi rast tovornega prometa. Ta je z 28.383 prepeljanimi tonami glede na leto 2020 poskočil za 22,6 odstotka.

»Z okrevanjem prometa v drugi polovici leta smo zadovoljni, saj je bil prometni izkupiček ob koncu leta celo nekoliko večji od pričakovanj. Glede na trenutne napovedi letalskih prevoznikov se v letu 2022 nadejamo še smelejše rasti. Ob zdajšnjih predpostavkah bomo v novem terminalu lahko pozdravili še enkrat več potnikov kot lani,« je dejala poslovodna direktorica družbe Babett Stapel.