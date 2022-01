Poleg Mastercarda je globa doletela še podjetja Allpay, Advanced Payment Solutions, Prepaid Financial Services in Sulion.

Skupna globa vseh podjetij je 33 milijonov funtov (okoli 39 milijonov evrov), pri čemer je Mastercard prejel večinsko kazen v višini 31,56 milijona funtov (okoli 37 milijonov evrov).

Tako je regulator končal s preiskavo, ki je potekala od oktobra 2017. Po pojasnilih regulatorja so vsi vpleteni priznali kršenje zakona.

Predplačniške kartice, ki so bile srž preiskave, so uporabljale lokalne oblasti, da so ranljivim članom družbe razdelile socialne prejemke.

»Ta primer je še posebej resen, ker je kaznivo kartelno vedenje pomenilo, da so lokalne oblasti imele manj izbire, saj je bilo manj konkurence. Posledično so spregledale cenejše in kakovostnejše produkte, ki jih je uporabljal del najranljivejše družbe,« je ob tem dejal direktor PSR Chris Hemsley.