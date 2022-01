Koalicijske sile so napad na Sano, ki je v rokah Hutijev, izvedle po ponedeljkovem napadu v Abu Dabiju, v katerem so bili ubiti trije ljudje. Odgovornost za napad so prevzeli hutijski uporniki iz Jemna..

Združeni arabski emirati so del vojaške koalicije, ki pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu podpira tamkajšnjo vlado proti uporniškim Hutijem, ki uživajo podporo Irana.

Hutiji so izvedli že več čezmejnih napadov z brezpilotnimi letalniki v Savdski Arabiji, to pa je bil njihov prvi smrtonosen napad z droni na ozemlju Združenih arabskih emiratov. Hutijski uporniki so sporočili, da so izstrelili balistične rakete in na območje poslali oborožene drone.

V Abu Dabiju so zadeli tri tovornjake z gorivom naftnega giganta ADNOC, pri eksploziji katerih so umrli trije ljudje, dva Indijca in Pakistanec. Zagorelo je tudi na delovišču mednarodnega letališča Abu Dabija v osrčju Združenih arabskih emiratov, ki velja za zatočišče na nestanovitnem Bližnjem vzhodu. Policija je sporočila, da so na obeh krajih našli več predmetov, ki bi lahko bili del dronov.