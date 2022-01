»Imamo malo informacij, a kaže, da bi bila lahko škoda ogromna, zlasti na bolj oddaljenih otokih,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala predstavnica Mednarodnega Rdečega križa Katie Greenwood.

Prve ocene škode so naredili na podlagi pogovorov preko satelitskih telefonov oziroma ugotovitev preletov izvidniških letal, ki sta jih na območje poslali Avstralija in Nova Zelandija. Telekomunikacijske zveze s Tongo pa so še vedno prekinjene, saj je izbruh poškodoval podvodni telekomunikacijski kabel.

Za zdaj sicer ni uradnih podatkov o smrtnih žrtvah, našli so le truplo Britanke, ki jo je odnesel cunami, ko je bila na sprehodu s psom. Pogrešajo še najmanj eno osebo.

Na letališču na Tongi računajo, da bodo še danes uspeli očistiti pristajalno stezo, na kateri je plast pepela, tako da bi lahko pristala avstralska vojaška transportna letala.

Na poti so tudi ladje avstralske mornarice, ki pa bodo do Tonge plule še tri dni. Avstrija in Nova Zelandija imata poleg tega pripravljene ladje s pomočjo.

Prestolnica Tonge Nuku'alofa naj bi bila prekrita z dva centimetra debelo plastjo pepela. V nekaterih delih mesta imajo elektriko, drugod ne, vzpostavili so telefonsko omrežje, prekinjene pa so mednarodne zveze.

Po podatkih pristojnih agencij ZN so najbolj zaskrbljujoče razmere na otoku Mango, kjer je škoda velika, zaznali so tudi klic na pomoč, ter na otoku Fonoi.

Velika škoda je glede na posnetke tudi na zahodnih plažah glavnega otoka, kjer je uničenih ali zelo poškodovanih več poslopij. Bojijo se, da je z vulkanskim pepelom onesnažena pitna voda.

Satelitski posnetki kažejo, da je škoda ogromna tudi na otočku Nomuka, ki leži blizu vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai.

Tongo sestavlja več kot 170 otokov in otočkov na območju v Tihem oceanu, velikem kot Japonska. V državi živi le okoli 100.000 ljudi, večina na glavnem otoku Tongatapu.

Podvodni vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, ki leži približno 2000 kilometrov severovzhodno od Nove Zelandije, je izbruhnil v soboto. Šlo naj bi za najsilovitejši izbruh na svetu v zadnjih 30 letih. Pepel se je dvignil do 30 kilometrov visoko v zrak.

Cunami je poleg Tonge prizadel še Novo Zelandijo, Japonsko, Aljasko in Južno Ameriko. V Peruju je zahteval tudi dve smrtnih žrtvi.