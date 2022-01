Dorian Finney-Smith je k zmagi dodal 17 točk in deset skokov, Kristaps Porzingis pa 13 točk, osem skokov in štiri blokade. Dallas je zmagal devetič na zadnjih desetih tekmah.

Dončić pa je dosegel svoj že 41. trojni dvojček v ligi ter petega to sezono. Vseh preostalih 349 košarkarjev, ki so skozi zgodovino igrali za Dallas, je skupaj zbralo 40 trojnih dvojčkov.

Ljubljančan je sicer večino točk dosegel s črte prostih metov, saj je zadel 12 od 14 poskusov. Iz igre pa je metal le 4-17, zgrešil je tudi vseh šest poskusov za tri točke. Vseeno je še na svoji sedmi zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk.

»Poskušal sem dobro oddelati druge stvari, saj nisem mogel ničesar zadeti,« je po tekmi dejal slovenski zvezdnik.

»Mislim, da Luka ne sme odnehati, ima dober pogled z razdalje, enostavno mora še naprej poskušati. To je to. Tudi najboljšega strelca na svetu Stepha Curryja smo že videli, da ne zadane vseh svojih metov,« pa je dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Prvi strelec gostov, ki so izgubili še sedmo od zadnjih osmih tekem, je bil Shai Gilgeous-Alexander s 34 točkami.

Naslednja tekma v sredo s Torontom

Naslednja tekma Dallas čaka v sredo, ko bo doma gostil še Toronto, katerega zgolj formalno je član Slovenec Goran Dragić. Dragić je nazadnje zaigral za Toronto novembra lani.

Košarkarski zvezdnik Kyrie Irving pa je vnovič javno zavrnil cepljenje proti koronski okužbi. "To je bila moja odločitev že dolgo in stojim za njo," je danes dejal igralec Brooklyn Nets, ki so s 107:114 izgubili proti Cleveland Cavaliers.

Ker ni cepljen proti novemu koronavirusu, 29-letni Irving zaradi veljavnih pravil v New Yorku ne sme nastopati na domačih tekmah mrežic. Šele pred kratkim so se pri Brooklynu po številnih porazih odločili, da bodo svojega najboljšega igralca izkoristili vsaj v gosteh, potem ko so se mu pred tem odrekli.

Tokrat je Irving zbral 27 točk, vendar je v zadnji četrtini zadel le dva koša. Mrežice so sicer igrale brez prvega strelca lige Kevina Duranta, ki je poškodovan.

Darius Garland je dosegel 22 točk in 12 podaj za Cleveland, ki je prišel do pete zaporedne zmage, s katero so v klubu pred 18.100 gledalci pospremili slovesnosti lige NBA v spomin na Martina Luthra Kinga ml. Issac Okoro je k zmagi dodal 15 točk, Lauri Markkanen, Kevin Love in Jarrett Allen pa vsak po 14.

Devin Booker pa je z 48 točkami popeljal Phoenix Suns do zmage s 121:107 nad San Antonio Spurs. Finalisti lanske sezone so z novo zmago ubranili prednost pred Golden State Warriors na vrhu zahodne konference.

Zmagali so tudi Los Angeles Clippers, ki so doma s 139:133 premagali Indiana Pacers, košarkarji Orlando Magic so z 88:98 izgubili proti proti Portland Trail Blazers in doživeli še 37. poraz v sezoni. Boston Celtics pa so doma s 104:92 premagali New Orleans Pelicans, New York Knicks so s 87:97 izgubili proti Charlotte Hornets, Washington Wizards pa so bili s 117:98 boljši od Philadelphia 76ers.