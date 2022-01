Zidanškova, ki je lani izpadla v prvem krogu Melbourna, se je za uvod nastopov na prvem grand slamu sezone z 31-letno nizozemsko tekmico merila skoraj dve uri in 27 minut. Po tekmi, polni preobratov in številnih neizsiljenih napak - Zidanškova jih je naredila 48, Rusova pa 60 - pa je izkoristila osmo zaključno žogico podaljšane igre za zmago.

»Danes nisem odigrala svojega najboljšega tenisa. Kar mi je bilo všeč, pa je to, da sem celotno tekmo razmišljala pozitivno, vztrajala sem, ves čas sem se spodbujala. Verjela sem, kljub temu, da se morda nisem najbolje počutila. To je zelo pomagalo za končni uspeh,« je po dvoboju za Tenis Slovenija povedala Zidanškova, ki je prejšnji teden na podoben način začela tudi turnir v Adelaide.

Zidanšek: Velikokrat potrebuješ kakšno tekmo, da prideš v ritem

»Tekma je bila kar zanimiva. V karieri se mi je velikokrat zgodilo, da sem imela prve dvoboje zelo težke. To ne velja samo zame. Velikokrat potrebuješ kakšno tekmo, da prideš v ritem. Začetek ni nikoli lahek. Ne glede na to, da sem prejšnji teden že igrala, je bila to danes povsem nova tekma,« je razmišljala slovenska igralka in dodala, da je prejšnji teden na peti celini igrala v ekstremnih razmerah.

»Prejšnji teden so bile razmere zares ekstremne. Temperatura je bila 39 stopinj Celzija. Na igrišču je bilo verjetno še bolj vroče. Danes pa je bila to nova tekma, na katero smo se pripravili, kot da prejšnje ni bilo,« je poudarila.

Slovenska tenisačica ni dobro začela dvoboja, saj je izgubila prvi dve igri na svoj začetni udarec in tekmica si je priigrala prednost 4:1, ki jo je zadržala do konca uvodnega niza za zmago s 6:3 po 33 minutah igre.

Tudi drugi niz je Zidanškova slabo začela in zaostajala z 0:2, nato pa le dobila tri zaporedne igre, preden je Rusova izenačila na 3:3. Vseeno je nato slovenska igralka v osmi igri tekmici odvzela servis in nato na svoj začetni udarec po 45 minutah igre dobila drugi niz s 6:3.

Tretjega je Zidanškova začela z breakom in povedla ter prevzela pobudo, si priigrala prednosti 2:0, 3:1, 4:2 in 5:3, nato pa vso prednost zapravila ob zaključku niza. Čeprav je imela Slovenka 5:4 in na svoj servis že 40:0 za zmago v dvoboju, je zapravila vse tri zaključne žoge. Tekmici je dopustila, da je prišla do izenačenja na 5:5 ter imela celo prednost 6:5, na koncu pa je Zidanškova izenačila, tako da je odločala podaljšana igra.

A ko se je že zdelo, da bo Zidanškova po prednosti 5:0 zlahka dobila tie-break in s tem zmagala, je prišlo do novega preobrata. Rusova je prišla do izenačenja na 6. točki, nato povedla s 7:6, preden je Zidanškova izkoristila osmo zaključno žogico in po 68 minutah igre v tretjem nizu zmagala.

»Imaš dneve, ko igraš dobro, in dneve, ko igraš slabše. Danes se res nisem najboljše počutila. Kot sem rekla, sem danes vztrajala in z borbenostjo dosegla res veliko. Do naslednje tekme me čaka veliko dela, da bom na igrišče prišla bolje pripravljena. Veseli pa me, da mi je v težkih položajih uspelo ostati mirna. Borila sem se do konca in zato mi je uspelo zmagati. Lahko bi se obrnilo tudi drugače, ampak se ni. Verjela sem vase in to je bilo danes zelo pomembno,« je še menila Zidanškova.