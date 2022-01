Borisov žurgate: ena zabava in ena laž preveč

Ena od nepozabnih covidnih slik je podoba drobne, sključene žalujoče ovdovele priletne Elizabete II. na pandemično skromnem pogrebu moža princa Filipa v kapeli svetega Jurija za obzidjem gradu Windsor. Posneli so jo 16. aprila lani. Med tretjo strogo karanteno. Medtem ko je dolžnosti predana monarhinja v črnem, s črnim klobukom in črno masko na obrazu sama, daleč proč od socialno distanciranih članov kraljeve družine, sedela v kapeli, je velik del osebja na Downing Streetu 10 zdravil… mačka. Na predvečer Filipovega pogreba sta se ločeni poslovilni zabavi za dva odhajajoča premierjeva pribočnika v njegovi uradni rezidenci združili v eno, ki je trajala do zgodnjih ur. Jedli so, pili (toliko, da so, ko je zmanjkalo alkohola, iz bližnje trgovine prinesli poln kovček steklenic), plesali in na vrtu polomili gugalnico premierjevega sina Wilfreda Johnsona, pa njegov oče Boris ni ukrepal. Zakaj? Ker je tudi sam kar naprej kršil covidna pravila.