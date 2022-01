Skrajno desnega pretendenta za Elizejsko palačo Erica Zemmourja je sodišče oglobilo z 10.000 evri kazni zaradi podpihovanja rasnega sovraštva, ker je leta 2020 po televiziji dejal, da so mladi priseljenci, ki pridejo v Francijo brez staršev, morilci, tatovi in posiljevalci. Napovedal je pritožbo, sicer pa je to že tretja takšna obsodba nekdanjega televizijskega komentatorja, znanega po ostrih protipriseljenskih stališčih.

Zemmour je omenjeni komentar dal po napadu z nožem, ki ga je zakrivil mlad pakistanski radikalizirani priseljenec. V četrtek bo prizivno sodišče presojalo o še enem Zemmourjevem primeru iz leta 2019, ko je na isti konservativni televizijski postaji CNews leta 2019 dejal, da je vodja kolaboracionistične vlade med drugo svetovno vojno Philippe Petain rešil francoske Jude. Nižje sodišče ga je oprostilo rekoč, da je besede izrekel v razburjenju, tožilstvo pa se je pritožilo.

Težko bo zbrati 500 podpisov

Zemmour, ki se zgleduje po bivšem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je novembra lani napovedal kandidaturo na aprilskih predsedniških volitvah in takrat mu je v anketah kazalo zelo dobro, nato pa je njegova priljubljenost začela upadati in se zdaj vrti pri okoli 11 odstotkih. Gneča na desnici je velika, tam se za glasove bori z voditeljico Nacionalnega zbora Marine Le Pen in desnosredinsko republikanko Valerie Pecresse. Sicer niti še ni jasno, ali bo Zemmourjevo ime sploh na glasovnicah, saj morajo kandidati do sredine marca zbrati podporo vsaj 500 izvoljenih predstavnikov po državi, sam pa priznava, da bo to zahteven zalogaj.

Anketa, ki jo je prejšnji teden objavil inštitut OpinionWay, je pokazala, da predsednik Emmanuel Macron še naprej vodi, četudi še ni uradno napovedal ponovne kandidature, se pa to na splošno pričakuje. Dobil je 24 odstotkov podpore, Le Penova in Pecressova po 18 odstotkov, Zemmour pa 11. Od kandidatov levo od sredine je najvišje levičar Jean-Luc Melenchon na petem mestu z desetimi odstotki podpore. Za Macrona je morda še pomembnejše kot rezultat prvega kroga, ki bo 10. aprila, to, da mu ankete napovedujejo zmago v drugem krogu, najsi se pomeri s katerim koli omenjenim protikandidatom. agencije