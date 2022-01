Ribolovno območje med Umagom in Koprom: stare zamisli v novi ponudbi »tihe diplomacije«

Slovensko in hrvaško zunanje ministrstvo skopo komentirata domnevni dogovor o ribarjenju hrvaških ribičev do Kopra in slovenskih do Umaga. O tem sta se hrvaška ministra za kmetijstvo in za zunanje zadeve minuli teden pogovarjala z ribiči v Istri. Na sedežu hrvaške diplomacije trdijo, da je šlo za redne konzultacije s hrvaškimi ribiči.