Slovenska teniška igralka Kaja Juvan bo še nekaj časa obžalovala poraz v 1. krogu OP Avstralije v tenisu. Ljubljančanka je imela proti Belgijki Maryni Zanevski številne priložnosti za preboj v drugi krog, a je vse zapravila. V prvem nizu je imela Slovenka pri vodstvu s 5:3 zaključno žogico na svoj servis, v podaljšani igri prvega niza pa še dve. V drugem nizu je Kaja Juvan vodila s 5:1, trikrat servirala za niz, a zapravila vse priložnosti.

Potem ko je Novak Đoković prisilno zapustil Avstralijo, se je v središču pozornosti znašel Rafael Nadal. Španec tako kot Srb naskakuje 21. osvojeni turnir največje četverice. Nadal je v prvem krogu svoj posel opravil odlično ter po eni uri in 51 minutah s 6:1, 6:4, 6:2 premagal Američana Marcosa Girona. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov ostaja letos neporažen, saj je pred OP Avstralije osvojil tudi turnir v Melbournu. »Za mano so težki meseci treningov in številnih dvomov. Vesel sem, da sem v Melbourne dopotoval dobro pripravljen. Grem korak za korakom in videli bomo, kam me bo to pripeljalo,« je zadovoljen Rafael Nadal, ki se bo v drugem krogu pomeril z Yannickom Hanfmannom. Nemec je v uvodnem krogu s 6:2, 6:3, 6:2 presenetil domačina Thanasija Kokkinakisa, zmagovalca turnirja v Adelajdi.

Za največje presenečenje prvega dne je v moški konkurenci poskrbel Američan Sebastian Korda, ki je v treh nizih s 6:3, 6:0, 6:4 premagal dvanajstega nosilca Norrieja. Britanska številka ena je po dvoboju priznal, da je razočaran, saj je igral zelo slabo. »Še slabše se počutim, da sem tekmovalno leto začel tako slabo. Niti enkrat nisem bil niti v igri, da bi morda dvoboj obrnil v svojo korist,« je bil odkrit Cameron Norrie, ki je lani igral najbolje doslej. Od 87 dvobojev jih je dobil kar 52, osvojil pa je tudi turnir serije masters 1000 v Indian Wellsu. Norrie je dejal, da je k slabši pripravi na avstralski turnir prispevala tudi okužba s koronavirusom, ki jo je staknil okrog božiča. Številni igralci zaradi nedavne okužbe s koronavirusom tarnajo, da so na prvem letošnjem turnirju največje četverice pripravljeni slabše, kot bi lahko bili. Med njimi tudi olimpijska prvakinja Belinda Benčić, ki je s 6:4, 6:3 premagala Francozinjo Kristino Mladenović. Švicarka je dejala, da ima težave s povišanim srčnim utripom, a se po drugi strani vsak dan počuti bolje.

V ženski konkurenci je prva igralka sveta Ashleigh Barty Ukrajinki Leši Curenko oddala le eno igro. Pa še to je tekmica osvojila po enajstih zaporednih Avstralke, ki je za zmago potrebovala vsega 54 minut. »Prvenstvo sem začela tako, kot sem si najbolj želela. Odlično se počutim v Melbournu in čutim podporo navijačev,« je povedala Ashleigh Barty. Za največje presenečenje prvega dne v ženski konkurenci pa je poskrbela Kitajka Qiang Wang, ki je s 6:4, 6:2 premagala 18. nosilko Coco Gauff. Omenimo še, da je po izgonu Đokovića iz Avstralije poseben motiv dobil njegov rojak Miomir Kecmanović, ki je bil do odločitev avstralskih oblasti zelo kritičen. Srb je gladko s 6:4, 6:2, 6:1 premagal Đokovićevo menjavo v moškem delu žreba, italijanskega srečnega poraženca Salvatoreja Carusa.

Melbourne v številkah Ženske posamezno, 1. krog: Giorgi (Ita, 30) – Potapova (Rus) 6:4, 6:0, Bencic (Švi, 22) – Mladenović (Fra) 6:4, 6:3, Osaka (Jap, 13) – Osorio (Kol) 6:3, 6:3, Barty (Avstral, 1) – Curenko (Ukr) 6:0, 6:1, Zanevska (Bel) – Juvan (Slo) 7:6 (7), 7:6 (4), Sakari (Grč, 5) – Maria (Nem) 6:4, 7:6 (2), Azarenka (Blr, 24) – Udvardy (Mad) 6:3, 6:1, Svitolina (Ukr, 15) – Ferro (Fra) 6:1, 7:6 (4), Van Uytvanck (Bel) – Bucsa (Špa) 6:3, 6:4, Sorribes (Špa, 32) – Flipkens (Bel) 6:4, 6:1, Kostjuk (Ukr) –Parry (Fra) 6:1, 7:6 (2), Kudermetova (Rus, 28) – Liu (ZDA) 6:4, 6:4, Qiang Wang (Kit) – Gauff (ZDA, 18) 6:4, 6:2, Pegula (ZDA, 21) – Kalinina (Ukr) 4:6, 7:6 (1), 7:5, Ruse (Rom) – Paolini (Ita) 6:1, 6:3, Krejčikova (Češ, 4) – Petković (Nem) 6:2, 6:0, Riske (ZDA) – Vekić (Hrv) 6:2, 6:2, Ostapenko (Lat, 26) – Schmiedlova (Svk) 6:7 (9), 6:4, 6:1, Teichmann (Švi) – Martić (Hrv) 6:3, 6:3, Keys (ZDA) – Kenin (ZDA, 11) 7:6 (2), 7:5, Badosa (Špa, 8) – Tomljanović (Avstral) 6:4, 6:0. Moški posamezno, 1. krog: Monfils (Fra, 17) – Coria (Arg) 6:1, 6:1, 6:3, Garin (Čil, 16) – Bagnis (Arg) 6:3, 6:4, 5:7, 6:7 (7), 6:3, Korda (ZDA) – Norrie (VB, 12) 6:3, 6:0, 6:4, Carreno-Busta (Špa, 19) – Etcheverry (Arg) 6:1, 6:2, 7:6 (2), Alcaraz (Špa, 31) – Tabilo (Čil) 6:2, 6:2, 6:3, Lajovic (Srb) – Fucsovics (Mad) 6:3, 4:6, 6:1, 6:7 (8), 6:1, Berrettini (Ita, 7) – Nakashima (ZDA) 4:6, 6:2, 7:6 (5), 6:3, Vukić (Avstral) – Harris (JA, 30) 4:6, 6:3, 7:5, 7:6 (3), Kwon Soon-Woo (JKo) – Rune (Dan) 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:2, Shapovalov (Kan, 14) – Djere (Srb) 7:6 (3), 6:4, 3:6, 7:6 (3), Hačanov (Rus, 28) – Kudla (ZDA) 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2), Bonzi (Fra) – Gojowczyk (Nem) 6:3, 6:3, 6:3, Nadal (Špa, 6) – Giron (ZDA) 6:1, 6:4, 6:2, Kecmanović (Srb) – Caruso (Ita) 6:4, 6:2, 6:1, Sonego (Ita, 25) – Querrey (ZDA) 7:5, 6:3, 6:3, Opelka (ZDA, 23) – Anderson (JA) 6:3, 6:4, 7:6 (3), Hurkacz (Pol, 10) – Gerasimov (Blr) 6:2, 7:6 (3), 6:7 (5), 6:3, McDonald (ZDA) – Milojević (Srb) 5:7, 6:4, 6:3, 6:2, Hanfmann (Nem) – Kokkinakis (Avstral) 6:2, 6:3, 6:2, Zverev (Nem, 3) – Altmaier (Nem) 7:6 (3), 6:1, 7:6 (1), Karacev (Rus, 18) – Munar (Špa) 3:6, 7:6 (1), 6:7 (3), 6:4, 6:4.