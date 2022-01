Nepreslišano: Dr. Bogomir Kovač, ekonomist in kolumnist

Ključna slabost tiči v javnih financah, ki jih revija Economist celo razglaša za našo prednost. Slovenija se je za vse to dodatno zadolžila, vrsta poplačil v pandemijskem obdobju ni enkratnih, temveč sistemskih in bodo obremenjevala prihodnje proračune. Za nameček je veliko denarja tudi poniknilo (nakupi opreme), z nekaterimi nepotrebnimi porabami so neverjetno pohiteli (vojska), redistribucijo dohodkov so podredili volilnim ciljem (občine, upokojenci). Slovenski javni dolg v primerjavi z BDP je večji od objavljenih podatkov, toda to ni niti bistveno. Četudi je Slovenija glede javnega dolga dvakrat boljša od Nemčije, bo jutri nemško zadolževanje veliko cenejše od slovenskega. Tudi Kračunov fiskalni svet ima jasne zadržke glede fiskalne vzdržnosti protikoronskih ukrepov. Zato so uporabnejši upravljavski indikatorji držav Svetovne banke (WGI), pa globalni indeks vzdržne konkurenčnosti (GSCI), ali pa obsežna analiza OECD o uspešnosti vlad glede covidne krize (Government at a Glance, 2021), ki ponuja realnejšo in za Slovenijo žal manj ugodno sliko. Morda enigmo razrešuje globalno poročilo o demokraciji za leto 2021 (IDEA 2021). Slovenijo uvršča med pet držav z največjim zdrsom demokracije na svetu, skupaj z Brazilijo, Madžarsko, Indijo, Filipini in Poljsko. Mladina