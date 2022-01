Na začetku vsake sezone seveda upaš, da ne bo treba delati prevelikih sprememb v moštvu, tokrat pa je naneslo, da so bile enostavno potrebne. Nekateri igralci, pri tem mislim na Marcusa Keena in Jackieja Carmichaela, niso upravičili pričakovanj in niso igrali na ravni, ki bi bila dovolj kakovostna za obe tekmovanji, v katerih nastopamo, Luka Rupnik in Žiga Dimec pa sta sama izrazila željo po odhodu. Morali smo obrniti novo stran v naši knjigi.

Vsi vemo, kdo je Zoran Dragić in kaj lahko prinese moštvu. Gre za srčnega fanta, ki navdušuje s svojo borbenostjo, obenem pa je eden od nosilcev igre v slovenski reprezentanci. Če k temu dodam še dejstvo, da prihaja iz Ljubljane, potem vemo, kako zelo smo si Zorana želeli videti v dresu Cedevite Olimpije. Komaj čakamo, da ga vidimo na parketu, in da vidimo, kako se bo ujel s soigralci.

Vodstvo kluba je vseskozi stalo za našimi odločitvami. Seveda nihče ni bil pretirano srečen po porazih v Podgorici, Beogradu in doma proti Zadru, verjamem, da enako velja tudi za navijače. Vsi skupaj pa smo se zavedali, da ni čas za obupavanje. Vedeli smo, da v sezono vstopamo z novimi igralci, tudi reprezentanti, ki so prišli z olimpijskih iger, so se ekipi pridružili kasneje, in jasno je bilo, da najvišje ravni igre ne bomo dosegli čez noč. Verjamem, da smo zdaj naredili korak naprej v primerjavi s tistim obdobjem, ne nazadnje smo leto končali in začeli z nizom zmag. V tem ritmu želimo tudi nadaljevati.

Nikoli ni bilo govora o menjavi glavnega trenerja. Vedeli smo, da je pred nami še veliko tekem in da sezone ni konec na začetku decembra. Skupaj sva našla rešitve za naše izzive in težave. Želeli smo narediti korekcije in to tudi naredili.

V takšnih situacijah vsak od nas občuti pritisk. Predvsem bi rad tu izpostaviti pritisk, da želiš navijačem vsakič znova pokazati ekipo, ki igra kakovostno in zmaguje. Življenje in izkušnje so me naučili, da je treba v takšnih situacijah ohraniti trezno glavo. Vendarle je treba poudariti, da se za najvišja mesta v evropskem pokalu in ligi ABA borimo s klubi, ki imajo precej večji proračun od nas. Zato bomo tudi zdaj, ko smo v kader dodali Zorana Dragića, potrebovali čas, da se igralci navadijo nanj in on na njih.

Če pogledamo igralski kader, je to najmočnejša ekipa, kar smo jih spremljali v Ljubljani v zadnjih desetih letih. To zagotovo pove veliko.

Naši cilji ostajajo enaki. Želimo zaigrati v končnici lige ABA in se boriti za najvišja mesta, enako velja za evropski pokal. V domačih tekmovanjih želimo pobrati vse lovorike.

Vsi skupaj smo upali, da se bomo v tej sezoni izognili temu, da bomo morali prestavljati tekme zaradi pozitivnih primerov, zavedali pa smo se, da nas to čaka, saj se trenutno koronavirusu ne moreš izogniti. Žal je potrkal tudi na naša vrata in zmotil normalen tekmovalni proces. Vsi igralci, ki so bili pozitivni, so v samoizolaciji delali po prilagojenem programu, preostali pa so vadili predvsem individualno. Upam, da je to zdaj za nami, čeprav nikoli ne veš, kaj bodo prinesli prihajajoči tedni in meseci.

Zagotovo bomo še naprej pozorni na dogajanje na trgu, a v nakup novega igralca ne bomo šli z glavo skozi zid. Imamo omejen proračun, zastavljen pred začetkom sezone, in delovali bomo v okviru tega proračuna.