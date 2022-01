Utišanje zvonov

Italija je katoliška država, konec koncev globoko v njenem teritoriju leži tudi žepna, a še kako pomembna državica Vatikan, ki vodi svetovno katoliško prebivalstvo. A red je red in reda se v Italiji očitno držijo bolj natančno kot pri nas. Govorimo seveda o zvonjenju in cerkvenih zvonovih, ki so jih pred nekaj dnevi zasegli tržaški policisti v Dolini. Ker so bili preglasni in ker so očitno kljub zakonom zvonili tudi pred sedmo zjutraj, so jih mirno zasegli. In nič ni pomagalo, da so jih nekateri krajani sicer slovenske vasi ozmerjali s fašisti, in ni pomagalo, če so govorili, da je glasno jutranje, za nekatere pa celo nočno zvonjenje cerkvenih zvonov del tradicije.