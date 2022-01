Za slovenske rokometaše je po zmagi nad Makedonci in porazu proti Dancem s 23:34 na današnjem obračunu v Debrecenu štela le zmaga nad Črnogorci, v tekmi za "biti ali ne biti" pa so pogrnili po celi črti. Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa so večji del tekme imeli nadzor nad tekmeci, v prelomnih trenutkih dvoboja v Debrecenu pa so naredili preveč napak v obrambi in napadu, zastreljali zadnje tri sedemmetrovke, na koncu pa ostali brez načrtovane zmage, ki jim je omogočala preživetje in nastop v glavnem delu tekmovanja.

Slovenija se drugič v svoji zgodovini ni prebila v drugi del evropskega prvenstva, prvič se je to zgodilo na Poljskem 2016. V drugi del tekmovanja, ki bo med 20. in 26. januarjem v Budimpešti, sta iz skupine A napredovali Danska in Črna gora.

V Fönix Areni se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča. Slovenci so uvodoma večji poudarek namenili igri v napadu, medtem ko obramba ni bila na najvišji ravni, Črnogorci so jih kar malce »uspavali« s svojo počasno igro in v 13. minuti so Slovenci zaostajali (7:8).

Slovenija je potrebovala le tri minute, da je znova prevzela rezultatski nazor, po golu Staša Skubeta je znova vodila z 10:9. Od tedaj naprej je bila bolj ali manj vseskozi v prednosti, predvsem sijajno pa je zaigrala med 19. in 23. minuto, ko je pri neodločenem izidu 11:11 po dveh golih Blaža Blagotinška in Jureta Dolenca ter enem Tilna Kodrina naredila delni izid 5:1 in povedla s 16:12.

V tem obdobju je bila slovenska obramba na najvišji možni ravni, pravo delovno temperaturo je dosegel tudi vratar Urh Kastelic, ki je med vratnicami zamenjal Jožeta Baznika, in nanizal nekaj obramb za slovensko vodstvo na polovici tekmi z 19:16.

V začetku drugega polčasa so Črnogorci izkoristili izključitev Domna Makuca in se približali na dva gola (21:19), a so se Slovenci pravočasno zbrali ter z goloma Blagotinška in vratarja Kastelica prek celega igrišča znova povedli s 23:19. Izključitev Blagotinška je znova prinesla zastoj v slovenski igri, Črnogorci so se po delnem izidu 3:0 v 40. minuti povsem zadihali za ovratnik Vranješevim izbrancem (23:22).

V zadnjih dvajsetih minutah so Slovenci prikazali izjemno nezrelo predstavo, kar so Črnogorci izkoristili in v 50. minuti izenačili na 28:28. V izjemno živčni in negotovi končnici so slovenski rokometaši pogrnili po celi črti. V ključnih trenutkih so prikazali izjemno slabo predstavo v obrambi, v napadu pa so Dolenec, Makuc in Marguč zastreljali zadnje tri sedemmetrovke. Njihove napake so Črnogorci izkoristili in jim prizadejali prvi poraz na medsebojnih tekmah na evropskih prvenstvih.

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Jure Dolenec in Tilen Kodrin, oba sta dosegla po šest golov.