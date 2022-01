Da je ohlajanje domačega nepremičninskega sektorja, enega ključnih sestavnih delov kitajskega modela rasti, večje od pričakovanj, se je pokazalo v ponedeljek, ko je kitajska centralna banka znižala referenčno obrestno mero za srednjeročna posojila. »Rahljanje pogojev zadolževanja je prvi izmed ukrepov monetarne oblasti, s katerim poskušajo stabilizirati nepremičninski sektor in preprečiti potencialno poslabšanje finančne kondicije nepremičninskih podjetij. Ne pozabimo, da se je ta segment gospodarstva znašel pod žarometi svetovne javnosti že lani, s še vedno trajajočo sago o morebitnem stečaju največjega kitajskega nepremičninskega podjetja Evergrande Group, ki je dobro zamajala zaupanje vlagateljev ne samo do kitajskega nepremičninskega sektorja, ampak tudi do kitajskega kapitalskega trga nasploh. Verjamem, da bo kitajska komunistična partija v tako pomembnem letu, kot je leto 2022 – ne pozabimo, jeseni je na sporedu najpomembnejši politični dogodek naslednjih petih let, kongres kitajske komunistične partije – naredila vse, kar je v njeni moči, da se tuji in pa predvsem domači javnosti predstavi v najlepši luči.

Negativen vpliv na gospodarsko aktivnost predstavljajo zadnji večji izbruhi okužb z novo različico koronavirusa, omikronom, v nekaterih kitajskih provincah, zaradi česar je tam prišlo do začasnega zaprtja proizvodnih obratov in omejevanja zasebnega življenja. Če bi se ta žarišča razširila v večji del države, še posebej pa na gospodarsko izjemno pomemben vzhodni obalni pas, bi lahko prišlo do večjih izpadov v proizvodnji in posledično do občutnejših motenj v oskrbovalnih verigah, kar se ne bi poznalo zgolj na kitajski gospodarski aktivnosti, ampak bi negativne učinke tega čutili domala po vsem svetu. Tudi tu lahko pričakujemo, da bosta kitajska centralna banka in politična oblast budno spremljali razplet dogodkov in po potrebi sprejeli vse potrebne ukrepe, s katerimi bi podprli gospodarsko aktivnost in preprečili večji (in tudi medijsko odmevnejši) upad gospodarske aktivnosti v državi.