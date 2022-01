Silvan Peršolja, direktor Zadružne kleti Brda: Vino ne sme postati aristokratska pijača

Začetek združenja vinogradnikov se je zgodil leta 1922, ko so Brda prišla pod Italijo in je osemintrideset kolonov oziroma svobodnih kmetov ustanovilo prvo zadrugo v Brdih in od fevdalnega gospoda odkupilo 230 hektarjev zemlje. Leta 1955 je Zadružno vinarstvo Brda začelo na Dobrovem graditi novo klet, že leta 1957 pa so v sodobni kleti sprejeli prvi pridelek grozdja. Danes je Klet Brda največja zadružna vinska klet v Sloveniji in največja izvoznica vina. Direktor Silvan Peršolja je v službi in družbi zadružnikov že 24 trgatev, na leto pa v največji briški kleti napolnijo približno pet milijonov steklenic vina, kar je več, kot jih napolnijo vsi drugi vinarji v Brdih skupaj.