Sešitje mreže v časih odpovedi

Dva koledarja, dve novi leti, dve pisavi, en kozmos. Tako je Novi Sad, ki je letos evropska prestolnica kulture, formuliral svojo svojskost in hkrati zavedanje o povezanosti vseh in vsega, v dobrem in slabem. In tako je tudi uradna otvoritev, 13. januarja, potekala na srbsko novo leto, leto 7530 po starem srbskem koledarju.