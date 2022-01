V Stanežiče je včeraj prišlo zelo veliko otrok

S ponedeljkom so vstopno točko za odvzem brisov za PCR-testiranje na novi koronavirus po sistemu “drive-in” iz ljubljanskih Stožic prestavili na parkirišče P+R v Stanežičah. Zaradi jutranje gneče, ko so vozila že stala na glavni cesti Medvode–Ljubljana, se je na test čakalo tudi uro. Samo do 12. ure so opravili 800 testov, skupno pa več kot 1400.