Roberta Goloba spremljam, odkar je nastopil kot direktor Gen-I, njegovo razmišljanje mi je bilo všeč in na našem koncu sem bil med prvimi, ki smo zamenjali dobavitelja prav z Gen-I. V vseh letih odjema elektrike pri njih ni bilo najmanjšega problema, kar za prejšnjega dobavitelja nikakor ne morem reči. Zelo mi je bilo všeč, da se je odkrito zoperstavil veliki podražitvi elektrike, saj je ocenil, da za to ni nobene potrebe. Bržkone je bilo tudi to krivo, da mu niso podaljšali mandata direktorja.

A osredotočimo se na nastop v Mariboru. Zelo razumem, da ni hotel prezgodaj razkriti kart za svoje politično delovanje. Glede na Janševo sposobnost uničevanja nasprotnikov naivnost ni dobrodošla. Očitno Robert Golob ni naiven in bo potencialno trd oreh za vsakega. A klub temu ga želim malce povprašati, kaj pomeni malo levo in malo desno.

Če pogledamo levo razmišljanje, je v ospredju javno zdravstvo, šolstvo, socialna nota, primerno plačilo zaposlenih, odhod iz Nata, ekološka naravnanost, večja enakost med generacijami, pravična davčna politika, dosegljiva stanovanjska politika za vse generacije, predvsem za mlade široka kulturna dejavnost itd.

Če pogledamo desno razmišljanje, je glavna težnja po privatizaciji tako zdravstva, šolstva, vsega še trenutnega javnega premoženja in njegova razprodaja. Za to razmišljanje ni nič narobe, če se minimalna plača ne povečuje, ni pa problem povečevati že tako visokih. Tudi davčna politika ni pravična, saj zmanjšuje davke iz dobičkov in visokih plač. Prisotnost v Natu je za desno razmišljanje nujno in zato ni škoda nobenega denarja.

Tudi referendum za vodo je jasno pokazal, kam meri desno razmišljanje. Skratka, v neokrnjeno izkoriščanje narave in požvižga se na glasgowsko srečanje na to temo. Veliko se da o tem razpredati, a vendar sprašujem Roberta Goloba, kaj je za njega malo levo in malo desno. Razumel bom tudi, če na to ne bo takoj odgovoril, a komaj čakam na trenutek, ko se bo treba o vseh teh vprašanjih izreči.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki