TEŠ 6 na drva?

Slovenija je med prvimi tremi najbolj z gozdovi poraščenimi državami v Evropi in gozdovi so v prvi vrsti izjemno veliko naravno bogastvo. Ne le zaradi fotosinteze, s katero pol dneva proizvajajo kisik in ogljikovega dioksida, ampak tudi zaradi zelo velike biomase, lesa, ki ga vsak dan narava sama pridela in nam ga daje v upravljanje. Gre za uskladiščeno sončno energijo, kot je tudi premog oblika uskladiščene sončne energije. Les porabljamo na veliko načinov, manj kakovosten ni za na odpad, ampak ga lahko skurimo v obliki sekancev ali peletov. Ogrevanje z lesno biomaso spada v obnovljivi vir energije, saj če les skurimo, proizvedemo prav toliko emisij CO2, kot če bi les pustili v naravi, da gnije in propade. Torej kurjenje z lesom ni okoljsko sporno, če ga kurimo na kakovosten način, kjer ni dima in delcev, ki so škodljivi zdravju. Kvalitetno se les kuri v večjih pogonih, kjer so pogoji nadzorovani, da je gorenje optimalno tako energetsko kot okoljsko (zvrtinčena plast, mehansko dovajanje zraka, vzdrževanje visoke temperature, izraba kondenzata vodne pare…). To pa zelo spominja na termoelektrarne, kjer se s premogom dogaja enako v velikih pečeh.