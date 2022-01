V hribih konec tedna zgolj v dveh dneh pet mrtvih

V nedeljo, torej v enem samem dnevu, so se smrtno ponesrečili štirje planinci. Gorski reševalci in policisti opozarjajo, da so razmere v gorah zelo zahtevne in tudi zelo spremenljive. Ustrezna oprema je nujna, a ni dovolj – potrebni sta tudi izjemna previdnost in odgovornost.