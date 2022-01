Družinska tragedija je pretresla mirno sosesko v hrvaškem Pulju. V petek popoldne in še dolgo v noč so policisti in kriminalisti preiskovali hišo družine Bašić ter njeno okolico, osredotočili so se na garažo, v kateri so našli trupli 66-letne ženske in leto dni starejšega moškega. Zakoncema naj bi s strelnim orožjem že v četrtek sodil njun 39-letni sin Vedran, naslednji dan pa policiji sam naznanil, kaj je storil.

Moški, ki je v hiši živel skupaj s starši, naj bi trupli po umoru zavil v plastični vreči. Kaj ga je gnalo v tako ostudno dejanje, bo morda pokazala preiskava. Preiskovalni sodnik je za moškega, sicer starega znanca policije, zaradi nevarnosti vplivanja na priče in ponovitvene nevarnosti odredil pripor.

S kakšnim strelnim orožjem je moški umoril svoje starše, še ni jasno. Sosedje po navedbah hrvaških medijev tistega usodnega dne niso slišali prav nič sumljivega. So pa tisti, ki ga poznajo že od malega, Vedrana opisali kot čudaškega in samotarskega. »Družili se nismo ne v otroštvu ne danes. Na ulici ne pozdravi nikogar. Običajno je na kolesu. Strmi strogo predse in se ne meni za okolico,« je za časnik Jutarnji list dejala soseda, ki si kljub vsemu ni mogla predstavljati, da bi bil sposoben storiti kaj tako groznega. Sin in starši naj bi že od nekdaj živeli skupaj, osumljeni menda nikoli ni imel službe. Čeprav je bil Vedran policiji znan od prej, pa ta nikoli ni obiskala družinskega doma, v katerem se je sedaj pripetila tragedija. tak