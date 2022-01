Čakarmiš novo vlogo prevzema v obdobju vzdržnega poslovanja in odličnih rezultatov podjetja. Edini namen te spremembe je zagotoviti dolgoročno vodstveno ekipo, ki bo še naslednjih pet do deset let vodila preobrazbo in vizijo prihodnosti Pro Plusa, so pojasnili.

Vrabec, ki je v družbi 26 let, bo v vlogi predsednika slovenskih poslovnih operacij v skupini CME svetoval vodstveni ekipi Pro Plusa, zagotovil kontinuiteto ob prenosu nasledstva, sodeloval pri izvajanju kritično pomembnih projektov in nudil svetovanje v okviru skupine CME.

Čakarmiš je programski direktor Pro Plusa zadnjih 13 let, ob imenovanju na nov položaj pa je dejal, da je pripravljen prevzeti bolj strateško vlogo in slediti našemu glavnemu cilju: digitalni preobrazbi in produkciji lokalnih vsebin.

Pro Plus izdaja televizijske programe POP TV, Kanal A, Brio in Kino ter spletno videoteko Voyo. Je v lasti sklada CME, ki ima na trgih Češke, Slovaške, Romunije, Bolgarije in Slovenije v lasti 30 televizijskih programov s skupno 45 milijoni gledalcev.