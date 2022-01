Plenković je danes s finančnim ministrom Zdravkom Marićem, ministrom za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislavom Ćorićem ter guvernerjem hrvaške centralne banke HNB Borisom Vujčićem predstavil predlog zakona o uvedbi evra kot uradne hrvaške valute. O njem je danes stekla javna obravnava, hrvaški sabor pa bi lahko o predlogu razpravljal v drugi polovici aprila.

Po Plenkovićevih besedah so glavne točke predloga zakona ureditev pravnega okvira, zamenjava gotovine, konverzacija kreditov in depozitov, prav tako pa je pomemben del zakona zaščita potrošnikov, predvsem pred neupravičenim povišanjem cen.

Plenković je dejal tudi, da si želijo evro uvesti že s 1. januarjem prihodnje leto. Zamenjava kun v evre naj bi bila na bankah, poštah in agenciji za finančne in elektronske storitve Fina brez stroškov možna do konca leta 2023. Prav tako bi Hrvati lahko celotno prihodnje leto brezplačno zamenjali bankovce kun v evrske.

Plenković je ob tem državljane pozval, da denar, ki ga imajo doma, položijo na bančne račune, da se bo konverzacija valut izvedla avtomatsko. Kot je dejal, je njihov cilj, da bi bila uvedba nove valute nemotena in učinkovita za gospodarstvo.

Premier je znova spomnil, da je vstop v območje Schengna in območje z evrom edino, k čemur mora Hrvaška v sklopu pridružitve EU še pristopiti. Po njegovih besedah je že 20 let cilj Hrvaške, da bi se pridružila območju z evrom, saj je hrvaško gospodarstvo močno povezano z evrom - tako npr. 70 odstotkov turistov na Hrvaško prihaja iz evropskih držav, kjer je uradna valuta evro.