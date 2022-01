Ena ključnih ugotovitev preiskovalne skupine kaže na to, da je notar Arnold van den Bergh nemškim okupatorjem izročil seznam skrivališč Judov v Amsterdamu, da bi rešil življenje svoje družine.

Mednarodna skupina je primer preiskovala pet let, pri čemer je uporabljala najsodobnejše tehnike preiskovanja.

Glavni dokaz je kopija anonimnega pisma, ki ga je Anin oče Otto Frank prejel leta 1946 in v katerem je omenjeno ime notarja. Čeprav je izvirno pismo izginilo, so preiskovalci našli njegovo kopijo v amsterdamskem mestnem arhivu.

Po besedah preiskovalcev ta sled ni bila nikoli podrobno raziskana. Notar van den Bergh je bil član judovskega sveta, zato je imel veliko stikov z Judi in je bil sprva tudi zaščiten pred deportacijo. Leta 1944 je bila njegova zaščita preklicana, zaradi česar naj bi notar iz obupa izdal skrivališča, da bi rešil ženo, tri hčere in sebe.

Judovska družina Frank in štirje drugi ljudje so se med letoma 1942 in 1944 skrivali v hiši v Amsterdamu. V tem času je Ana napisala svoj svetovno znani dnevnik.

Avgusta 1944 so nacisti razkrili skrivališče. Družino so deportirali v koncentracijska taborišča in jih umorili. Tragedijo je preživel samo oče.