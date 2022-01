Wizz Air je sicer lete med Ljubljano in londonskim Lutonom po več kot letu in pol premora zaradi epidemije covida-19 vzpostavil sredi lanskega decembra, po dobrem mesecu in pol pa jih bo spet prekinil. Bo pa slovensko in britansko prestolnico še naprej povezoval Easyjet, ki leti na letališče Gatwick, a bodo leti zgolj enkrat na teden.

Pred epidemijo covida-19 so bili leti v London eni bolj zasedenih, iz Ljubljane pa je bilo mogoče leteti na vsa londonsko letališča - Heathrow, Gatwick, Luton in Standsted.

Wizz Air je že drugi prevoznik, ki zaradi slabi epidemioloških razmer začasno prekinja lete z ljubljanskega letališča. V začetku meseca se je tako odločil že Brussels Airlines. Številni drugi prevozniki medtem zmanjšujejo število letov.

Po drugi strani naj bi podružnica ruskega Aeroflota, Rossiya Airlines, prihodnji teden vzpostavila povezavo med Ljubljano in Sankt Peterburgom, in sicer enkrat na teden, Nordwind Airlines pa naj bi v začetku februarja vzpostavil lete med Ljubljano in Moskvo.