Kot navaja center za obveščanje, sta v nedeljo zvečer pri sestopu s Komne dve osebi padli čez prepadne stene. Reševalci iz gorskih reševalnih služb Bohinj, Radovljica in Tržič so v nočni iskalno-reševalni akciji našli enega preminulega človeka, v jutranjih urah pa so s pomočjo drona locirali tudi drugega preminulega človeka. Kot je za STA povedal Kos, so drugega preminulega planinca reševalci že dosegli, akcija pa še poteka.

V soboto je v gorski nesreči na območju Kamniškega sedla umrl 37-letni hrvaški planinec, ki mu je na strmem pobočju v Bosovi grapi zdrsnilo in je zgrmel več kot 300 metrov v globino. Vzpenjal se je v skupini še osmih planincev s Hrvaške, nobeden od ostalih v dogodku ni bil poškodovan.

V dveh nepovezanih nesrečah, a na približno enakem mestu na območju Malega Triglava, sta v nedeljo dopoldne v razmaku ene ure umrla dva gornika. Eden je bil državljan Slovenije, drugi pa tuji državljan.