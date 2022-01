Hospitaliziranih je po podatkih vlade 566 bolnikov, 17 več kot dan prej. Najmlajši hospitaliziran bolnik je star 14 let. Intenzivno nego potrebuje 158 hospitaliziranih, dva več kot dan prej. Najmlajši bolnik na intenzivni negi je star 25 let. Zaradi covida-19 je umrlo sedem ljudi, šest več kot v soboto.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 70.760 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 6381.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi s prejšnjim dnevom povečalo za 3983. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 352. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 3340, kar je 188 več kot dan prej.

Delež pozitivnih izvidov je za 4,6 odstotne točke višji kot dan prej in 14,9 odstotne točke višji kot prejšnjo nedeljo. V primerjavi s prejšnjo nedeljo pa so tokrat potrdili 2452 več primerov okužb. V nedeljo so opravili tudi 41.826 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.257.572 ljudi oz. 60 odstotkov populacije. Med starejšimi od 18 let je cepljenih 70 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 80 odstotkov. Polno cepljenjih je 1.203.496 ljudi oz. 57 odstotkov populacije, od tega 67 odstotkov starejših od 18 let in 78 odstotkov starejših od 50 let. S poživitvenim odmerkom je po podatkih vlade cepljenih 557.512 prebivalcev.