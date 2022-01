Dva dni po izbruhu vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai sosednje države in mednarodne agencije še vedno ne vedo, kakšna je dejanska škoda. Novozelandska premierka Jacinda Ardern je v nedeljo ocenila, da je zelo velika.

Novozelandske in avstralske oblasti so nad Tongo poslale izvidniška letala, da bi ocenili nastalo škodo in ugotovili, kolikšne so potrebe po pomoči, poročajo tuje tiskovne agencije. Nova Zelandija pripravlja tudi vojaška transportna letala za dostavo pomoči.

Ardernova je povedala, da lahko z otoško državo komunicirajo zgolj prek satelitskih telefonov.

Vulkanski izbruh je namreč poškodoval podvodne komunikacijske kable, katerih popravilo bi lahko trajalo tudi dva tedna. Najbližje plovilo za polaganje kablov je namreč v prestolnici Papue Nove Gvineje Port Moresby, ki je od Tonge oddaljena več kot 4000 kilometrov, so sporočili iz podjetja za vzdrževanje omrežij Southern Cross Cable Network.

To pomaga podjetju Tonga Cable Limited, ki ima v lasti 872 kilometrov kablov, ki otok povezujejo s Fidžijem. Od tam pa so povezani s preostalim svetom.

Tongovci v tujini so zaradi prekinjenih komunikacijskih povezav močno zaskrbljeni za svoje sorodnike v domovini. Prekinitev internetnih povezav pa bi lahko prebivalce otoka prizadela tudi zato, ker so močno odvisni od denarnih nakazil sorodnikov iz tujine.