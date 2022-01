Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, na vzhodu Slovenije lahko ponoči nastane kakšna ploha. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju okoli 3 stopinj Celzija.

V torek bo na zahodu Slovenije precej jasno, drugod bo nizka oblačnost ali megla, ki se bo dopoldne večinoma razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, drugod bo še precej jasno, po nižinah se bo del dneva zadrževala megla. Zapihal bo jugozahodnik.

V četrtek bo sprva oblačno, predvsem na jugu Slovenije bo rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodno polovico Evrope se znova krepi območje visokega zračnega tlaka, ki se širi tudi nad Alpe. S severozahodnimi vetrovi je nad naše kraje začel dotekati nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v krajih vzhodno od nas. V Celovški kotlini se bo še zadrževala megla.

V torek bo precej jasno, v krajih severno in vzhodno od nas se bo sprva zadrževala nizka oblačnost, ki se bo čez dan razkrojila.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.