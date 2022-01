Z novim studijskim albumom, ki sledi albumu iz leta 2019 Head Above Water, se Avril Lavigne vrača k svojim pop-punk koreninam oziroma glasbi prvega albuma Let Go izpred 20 let, ki velja za najbolje prodajan album 21. stoletja, ki ga podpisuje kanadski umetnik oz. umetnica.

Svojo novo-staro smer je nakazala že s pop-punk pesmijo Bite Me, ki jo je izdala lani jeseni. Sledila je pogodba z založbo Elektra Records in glasbeno partnerstvo z bobnarjem rock skupine Blink-182 Travisom Barkerjem, piše britanski portal Official Charts.

V petek je glasbenica v pokušino na družbenih omrežjih objavila še skladbo z albuma Love It When You Hate Me.

Na glasbeničini uradni spletni strani so objavljeni datumi koncertov, na katerih bo predstavljala svoj novi album. Evropski del turneje predvideva 20 nastopov, od tega tri v Londonu, koncertirala pa bo med drugim tudi v Padovi, Zürichu, Kölnu, Berlinu in Parizu. Pozneje je nanizanih še več datumov nastopov po kanadskih mestih, 10, maja pa se še enkrat vrača v London.