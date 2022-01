Okoliščine na kraju kažejo na zdrs in padec čez prepadne stene. Sodelujejo gorski reševalci in policija. Aktivnosti se bodo danes nadaljevale.

Na območju Malega Triglava sta v nedeljo dopoldan zaradi padca v zahtevnih gorskih razmerah umrla dva gornika. Na Španovem vrhu se je opoldan poškodovala turna smučarka, na Jalenkamnu pa planinec. Na Zelenici je bila pomoč nudena planincu s poškodbo kolena. Na območju Vitranca pa so se gorski reševalci odzvali na prijavo o težavah planinke zaradi slabe opreme. Še pred prihodom reševalcev ji je s svojo opremo pomagal drug planinec, v dolino pa so jo pospremili tudi reševalci.

Razmere v gorah so lahko zelo varljive in zelo nevarne, saj so poti povečini poledenele, nevarnost pa je lahko skrita tudi pod snegom, so opozorili na policiji. Ni dovolj samo ustrezna oprema, potrebna je tudi velika previdnost in visoka stopnja odgovornosti vsakega posameznika in skupin. Neizkušeni naj izbirajo lažje in manj izpostavljene poti. Posebej naj pazijo na spolzkih terenih. Neizkušenim so lahko v zelo veliko pomoč tudi gorski vodniki. Gre za profesionalce, ki poznajo vsako podrobnost v gorah in znajo oceniti nevarnost.