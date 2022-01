Vox Populi: Pahor v zadnjem letu mandata najbolj priljubljen politik

Tudi pri barometru priljubljenosti politikov je ob vstopu v leto 2022 prišlo do precejšnjih sprememb. Ne sicer na samem vrhu, kjer je prvo mesto zasedel predsednik republike Borut Pahor, pač pa na seznamu oseb. Pred prvim letošnjim merjenjem priljubljenosti slovenskih politikov smo kot vsako leto opravili nabor politikov za ocenjevanje. Anketiranci so imenovali do tri politike, ki jih najbolj cenijo. Izbirali so med aktivnimi politiki, ki profesionalno opravljajo to dejavnost (poslanci, komisar, ministri, predsedniki parlamentarnih strank, župani). Prvih 22 smo uvrstili na lestvico, nato pa so jih anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5.